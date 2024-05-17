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Бетазон Ультра мазь туба 15 г, №1 - Львов (189033) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
175,49
Экономия: -28,35 грн
147,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
146,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
157,99
Экономия: -20,26 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
181,99
Экономия: -44,26 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
174,99
Экономия: -37,26 грн
137,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
143,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
146,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
156,99
Экономия: -19,26 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 42 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
185,50
Экономия: -47,77 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
169,99
Экономия: -32,26 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 42 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
185,50
Экономия: -47,77 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
157,50
Экономия: -19,77 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -28,26 грн
137,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
181,99
Экономия: -44,26 грн
137,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
146,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 42 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (5)
193,99
Экономия: -56,26 грн
137,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
143,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
143,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
180,99
Экономия: -43,26 грн
137,73 грн