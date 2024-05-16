Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г, №1 - Харьков (225835) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Подорожник
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
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Харьков, просп. Гагарина, 244
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Ощад аптека
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Харьков, просп. Байрона, 183
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
Подорожник
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
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Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Класна аптека
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Харьков, шоссе Салтовское, 248
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Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
В других городах:
Магнолия
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Харьков, просп. Александровский, 103/41
Эконом аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Аптека
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Красноград, ул. Шиндлера, 87
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Красноград, пл. Базарная, 18
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Подорожник
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Всего: упаковка (99)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (99)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (99)
Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (99)
Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Подорожник
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Всего: упаковка (99)
Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00