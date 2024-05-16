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Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г, №1 - Харьков (225835) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
117,59 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
112,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
124,50
Экономия: -21,76 грн
102,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
113,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
109,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
Всего: упаковка (1)
137,50
Экономия: -34,76 грн
102,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (4)
128,99
Экономия: -26,25 грн
102,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
113,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
114,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (2)
115,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (1)
118,00 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
101,81 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -44,76 грн
102,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -39,76 грн
102,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
112,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
109,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
109,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
109,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
109,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -39,76 грн
102,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
109,00 грн