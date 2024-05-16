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Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г, №1 - Харьков (225834) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
66,50
Экономия: -10,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (3)
63,99
Экономия: -8,14 грн
55,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
65,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
Всего: упаковка (1)
62,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
66,50
Экономия: -10,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
73,10
Экономия: -17,25 грн
55,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ахиезеров, 36
Всего: упаковка (1)
63,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
61,99
Экономия: -6,14 грн
55,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
65,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
62,99
Экономия: -7,14 грн
55,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
63,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
58,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
61,99
Экономия: -6,14 грн
55,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
66,50
Экономия: -10,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (3)
76,50
Экономия: -20,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (2)
69,99
Экономия: -14,14 грн
55,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (1)
62,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -16,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -23,65 грн
55,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 276-Б
Всего: упаковка (4)
62,59 грн