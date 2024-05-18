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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 30 г, №1 - Запорожье (196820) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -15,61 грн
68,85 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
84,44
Экономия: -12,44 грн
72,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
80,99
Экономия: -12,14 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2)
64,35 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
84,44
Экономия: -12,44 грн
72,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
84,44
Экономия: -13,44 грн
71,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (2)
80,99
Экономия: -12,14 грн
68,85 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
84,44
Экономия: -12,44 грн
72,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (2)
84,46
Экономия: -15,61 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
71,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
80,44
Экономия: -11,59 грн
68,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (4)
84,46
Экономия: -15,61 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (5)
83,50
Экономия: -14,65 грн
68,85 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -9,14 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
68,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (1)
71,62 грн