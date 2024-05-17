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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 30 г, №1 - Львов (196820) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
82,44
Экономия: -13,62 грн
68,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
82,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
84,46
Экономия: -15,64 грн
68,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
82,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
80,40
Экономия: -13,10 грн
67,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
80,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -11,61 грн
68,82 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
76,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -11,61 грн
68,82 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -7,68 грн
68,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
82,50
Экономия: -13,68 грн
68,82 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
73,99 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
82,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
71,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
Всего: упаковка (1)
79,84
Экономия: -11,02 грн
68,82 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
82,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
68,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
84,25 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
74,32 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (2)
84,40 грн