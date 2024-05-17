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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 15 г, №1 - Львов (190600) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
48,90
Экономия: -7,07 грн
41,83 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
46,30
Экономия: -4,47 грн
41,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
48,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
48,60
Экономия: -6,77 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (3)
49,70
Экономия: -7,87 грн
41,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
47,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: упаковка (2)
50,11
Экономия: -8,28 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (1)
47,42
Экономия: -5,59 грн
41,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
48,76 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 102
Всего: упаковка (3)
50,53
Экономия: -8,70 грн
41,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
51,33 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
50,84 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
48,27 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
50,18 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
47,74 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
48,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
48,80 грн