Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 15 г, №1 - Харьков (190600) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 23 аптеках
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
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Харьков, проезд Стадионный, 11
Подорожник
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Харьков, ул. Золочевская, 19
Подорожник
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Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Аптека бам
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Харьков, просп. Победы, 72-Д
Аптека доброго дня
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Подорожник
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Харьков, ул. Бекетова, 21
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Магнолия
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Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Аптека
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Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Класна аптека
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Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Астарта
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Астарта
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Туркестанская, 44
Магнолия
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Сатурн-фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А