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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 15 г, №1 - Харьков (190600) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
51,30
Экономия: -9,47 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
51,30
Экономия: -9,47 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
49,21
Экономия: -7,38 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -7,07 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (3)
50,53
Экономия: -8,70 грн
41,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (3)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (4)
51,30
Экономия: -9,00 грн
42,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
44,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
46,93
Экономия: -5,10 грн
41,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
49,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (1)
49,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
48,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
49,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (2)
46,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (2)
49,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
46,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (1)
52,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (1)
48,00 грн