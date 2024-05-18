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Аффида Форт-Нимесулид гранулы для оральной суспензии 100 мг саше 2 г в картонной коробке, №30 - Запорожье (171281) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -246,00 грн
294,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
510,00
Экономия: -216,00 грн
294,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
570,00
Экономия: -207,00 грн
363,00 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
311,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: гранулы для оральной суспензии (27)
540,69
Экономия: -224,62 грн
316,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), саше (7)
485,53
Экономия: -147,76 грн
337,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
447,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
480,99
Экономия: -50,26 грн
430,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
510,00
Экономия: -216,00 грн
294,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2), саше (26)
357,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
510,00
Экономия: -216,00 грн
294,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3), саше (20)
499,60
Экономия: -120,50 грн
379,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3), саше (23)
313,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), саше (26)
506,74
Экономия: -175,71 грн
331,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (23)
351,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
486,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
510,00
Экономия: -216,00 грн
294,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), саше (29)
506,01
Экономия: -189,94 грн
316,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4), саше (21)
495,56
Экономия: -179,49 грн
316,07 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4), саше (16)
402,10
Экономия: -4,50 грн
397,60 грн