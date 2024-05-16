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Аффида Форт-Нимесулид гранулы для оральной суспензии 100 мг саше 2 г в картонной коробке, №30 - Львов (171281) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 343 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: гранулы для оральной суспензии (11)
427,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), саше (8)
375,16 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
422,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), саше (8)
490,04
Экономия: -116,27 грн
373,77 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: гранулы для оральной суспензии (17)
422,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
463,99
Экономия: -33,28 грн
430,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
427,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (3)
464,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
422,31 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: гранулы для оральной суспензии (11)
492,39 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (11), саше (29)
496,40
Экономия: -118,20 грн
378,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: гранулы для оральной суспензии (17)
427,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
502,99
Экономия: -72,28 грн
430,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (6)
511,99
Экономия: -81,28 грн
430,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: гранулы для оральной суспензии (4)
427,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (5), саше (26)
492,30
Экономия: -114,10 грн
378,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (8)
513,99
Экономия: -140,44 грн
373,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
427,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
450,99
Экономия: -20,28 грн
430,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
532,99
Экономия: -102,28 грн
430,71 грн