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Аффида Форт-Нимесулид гранулы для оральной суспензии 100 мг саше 2 г в картонной коробке, №30 - Харьков (171281) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 453 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4), саше (1)
364,80 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: саше (28)
422,31 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5), саше (24)
502,38
Экономия: -189,40 грн
312,98 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: саше (14)
351,30 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (33), саше (18)
361,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1), саше (11)
326,70 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6), саше (2)
481,07
Экономия: -149,11 грн
331,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (6), саше (7)
367,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (21), саше (21)
352,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (8), саше (17)
349,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (7), саше (24)
444,80
Экономия: -66,60 грн
378,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (12), саше (19)
355,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), саше (13)
513,60
Экономия: -116,90 грн
396,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
478,99
Экономия: -48,29 грн
430,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (24), саше (12)
320,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (18), саше (10)
413,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), саше (25)
314,92
Экономия: -13,82 грн
301,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (9), саше (25)
320,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (18), саше (4)
388,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (7), саше (17)
357,30 грн