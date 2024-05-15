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Аффида Форт-Нимесулид гранулы для оральной суспензии 100 мг саше 2 г в картонной коробке, №30 - Днепр (Днепропетровск) (171281) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8), саше (23)
519,42
Экономия: -134,35 грн
385,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: гранулы для оральной суспензии (7)
451,32
Экономия: -64,96 грн
386,36 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3), саше (15)
471,80
Экономия: -76,50 грн
395,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (7), саше (18)
550,70
Экономия: -173,80 грн
376,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), саше (6)
521,22
Экономия: -108,36 грн
412,86 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (6), саше (3)
494,10
Экономия: -98,80 грн
395,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), саше (15)
366,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
482,99
Экономия: -52,29 грн
430,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), саше (24)
441,00
Экономия: -45,70 грн
395,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), саше (15)
494,10
Экономия: -98,80 грн
395,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4), саше (12)
546,10
Экономия: -150,80 грн
395,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3), саше (27)
513,60
Экономия: -118,30 грн
395,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), саше (8)
495,13
Экономия: -175,29 грн
319,84 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (5), саше (14)
452,10
Экономия: -56,80 грн
395,30 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), саше (4)
501,71
Экономия: -136,03 грн
365,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), саше (6)
541,12
Экономия: -174,57 грн
366,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
460,99
Экономия: -30,29 грн
430,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), саше (7)
520,06
Экономия: -107,29 грн
412,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), саше (2)
417,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6), саше (4)
471,80
Экономия: -76,50 грн
395,30 грн