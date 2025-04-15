Киев
Ауроксетил (Auroxetil)

Ауроксетил (Auroxetil)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
410,69
Экономия при брони: -26,26 грн
384,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
381,99
Экономия при брони: -29,66 грн
352,33 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,62
Экономия при брони: -11,33 грн
320,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
11.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
353,27
Экономия при брони: -16,06 грн
337,21 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,60
Экономия при брони: -17,49 грн
358,11 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
413,06
Экономия при брони: -22,12 грн
390,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
74.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
345,22
Экономия при брони: -18,86 грн
326,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
75.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
389,41
Экономия при брони: -18,27 грн
371,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
387,94
Экономия при брони: -14,81 грн
373,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
323,87
Экономия при брони: -21,49 грн
302,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,13
Экономия при брони: -14,90 грн
333,23 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
395,52
Экономия при брони: -25,48 грн
370,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
127.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
407,57
Экономия при брони: -20,61 грн
386,96 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
131.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
339,19
Экономия при брони: -16,91 грн
322,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
140.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
288,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
171.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
397,92
Экономия при брони: -26,78 грн
371,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
176.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
196.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
392,61
Экономия при брони: -24,46 грн
368,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
196.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
394,31
Экономия при брони: -26,16 грн
368,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
197.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
333,82
Экономия при брони: -18,50 грн
315,32 грн
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