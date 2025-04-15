Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
410,69
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
381,99
Экономия при брони: -29,66 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,62
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
11.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
353,27
Экономия при брони: -16,06 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,60
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
413,06
Экономия при брони: -22,12 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
74.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
345,22
Экономия при брони: -18,86 грн
Аптека низких цен
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
75.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
389,41
Экономия при брони: -18,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
387,94
Экономия при брони: -14,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
323,87
Экономия при брони: -21,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,13
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
395,52
Экономия при брони: -25,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
127.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
407,57
Экономия при брони: -20,61 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
131.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
339,19
Экономия при брони: -16,91 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
140.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
171.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
397,92
Экономия при брони: -26,78 грн
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Усика Григория, 45
176.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
196.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
392,61
Экономия при брони: -24,46 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
196.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
394,31
Экономия при брони: -26,16 грн
Аптека копейка
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
197.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
333,82
Экономия при брони: -18,50 грн