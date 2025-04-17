Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
23.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
333,71
Экономия при брони: -21,38 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
319,00
Экономия при брони: -9,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
73.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
91.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 39
114.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
339,25
Экономия при брони: -18,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
118.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
350,16
Экономия при брони: -0,26 грн
Аптека низких цен
Красилов, ул. Грушевского, 61-Б
119.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
327,72
Экономия при брони: -17,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 1-А
123.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
379,16
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
335,23
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 13
136.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
332,43
Экономия при брони: -12,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
338,48
Экономия при брони: -22,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
136.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
385,77
Экономия при брони: -16,62 грн