Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
380,95
Экономия при брони: -17,77 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
378,28
Экономия при брони: -17,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
391,91
Экономия при брони: -21,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
343,75
Экономия при брони: -12,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
385,48
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
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Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
337,17
Экономия при брони: -22,75 грн
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
355,37
Экономия при брони: -22,04 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
21.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
334,61
Экономия при брони: -19,29 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
327,05
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
109.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
335,60
Экономия при брони: -20,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
109.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
110.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
358,87
Экономия при брони: -15,59 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
111.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
402,07
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
111.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
407,67
Экономия при брони: -25,68 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
112.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
112.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
413,34
Экономия при брони: -19,32 грн