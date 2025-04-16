Киев
Ауроксетил (Auroxetil)

Ауроксетил (Auroxetil)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
396,81
Экономия при брони: -14,82 грн
381,99 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
403,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
363,91
Экономия при брони: -20,63 грн
343,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
387,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
334,49
Экономия при брони: -19,17 грн
315,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,96
Экономия при брони: -22,51 грн
309,45 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
408,25
Экономия при брони: -26,26 грн
381,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
368,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
328,75
Экономия при брони: -13,43 грн
315,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
415,13
Экономия при брони: -21,11 грн
394,02 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
350,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
407,83
Экономия при брони: -25,84 грн
381,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
370,33 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
351,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
349,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
350,81 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новый Буг, пл. Свободы, 16
93.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
373,61
Экономия при брони: -15,41 грн
358,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
109.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,15
Экономия при брони: -16,91 грн
331,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
110.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
384,24
Экономия при брони: -21,16 грн
363,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
380,04
Экономия при брони: -16,86 грн
363,18 грн
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