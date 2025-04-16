Николаев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
396,81
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
363,91
Экономия при брони: -20,63 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
334,49
Экономия при брони: -19,17 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,96
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
408,25
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
328,75
Экономия при брони: -13,43 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
415,13
Экономия при брони: -21,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
407,83
Экономия при брони: -25,84 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
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Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека нежных цен
Новый Буг, пл. Свободы, 16
93.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
373,61
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
109.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,15
Экономия при брони: -16,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
110.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
384,24
Экономия при брони: -21,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
380,04
Экономия при брони: -16,86 грн