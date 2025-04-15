Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
389,74
Экономия при брони: -14,62 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
В городах рядом
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Бобрка, ул. Стуса, 41-А
30.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -31,50 грн
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -32,60 грн
Подорожник
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
324,00
Экономия при брони: -15,65 грн
Здорова родина
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
384,20
Экономия при брони: -3,09 грн
Подорожник
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека бам
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Здорова родина
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
86.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Ощад аптека
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,20
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,30
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека нежных цен
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/22
92.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
336,28
Экономия при брони: -17,98 грн
Подорожник
Козова, ул. Зеленая, 13-А
92.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -18,30 грн
Зеленая аптека
Галич, ул. Коновальца, 4
94.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
97.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,40
Экономия при брони: -16,90 грн