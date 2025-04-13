Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,69
Экономия при брони: -23,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
435,10
Экономия при брони: -66,12 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
77.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,89
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
392,28
Экономия при брони: -25,12 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 38 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
128.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Житомир, ул. Киевская, 39
133.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
337,25
Экономия при брони: -16,96 грн
Бажаемо здоровья
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
134.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
145.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
151.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
153.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,40
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
155.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
388,80
Экономия при брони: -23,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Черкассы, ул. Университетская, 29
155.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
317,56
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
156.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
344,79
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,00
Экономия при брони: -16,30 грн