Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Кривой Рог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
339,19
Экономия при брони: -16,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
407,57
Экономия при брони: -20,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
395,52
Экономия при брони: -25,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,13
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
323,87
Экономия при брони: -21,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
387,94
Экономия при брони: -14,81 грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 16
69.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
372,49
Экономия при брони: -14,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
87.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
105.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
410,30
Экономия при брони: -27,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
108.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
406,00
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Соборная, 127
117.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
122.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
353,27
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
124.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
397,92
Экономия при брони: -26,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
129.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,62
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
130.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
381,99
Экономия при брони: -29,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
410,69
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
135.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
375,60
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
413,06
Экономия при брони: -22,12 грн