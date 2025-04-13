Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
410,16
Экономия при брони: -20,11 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
387,21
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
433,20
Экономия при брони: -21,52 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
4.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
342,48
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,99
Экономия при брони: -12,38 грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, въезд Набережный, 11
11.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Люботин, ул. Слобожанская, 9/2
23.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
388,58
Экономия при брони: -21,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
328,85
Экономия при брони: -13,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
337,10
Экономия при брони: -20,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Армейская, 1
102.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
324,41
Экономия при брони: -11,08 грн