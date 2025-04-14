Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
408,03
Экономия при брони: -17,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
372,36
Экономия при брони: -14,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
10.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
348,80
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
5.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
11.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
395,79
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
69.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
383,66
Экономия при брони: -31,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
419,36
Экономия при брони: -34,93 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
70.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
340,44
Экономия при брони: -20,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
70.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
352,73
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
107.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
397,35
Экономия при брони: -24,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
109.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
319,55
Экономия при брони: -17,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
115.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
397,77
Экономия при брони: -26,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
347,46
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
385,21
Экономия при брони: -15,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
120.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
402,90
Экономия при брони: -15,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
126.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
387,58
Экономия при брони: -19,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
126.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
388,50
Экономия при брони: -20,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
128.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
334,20
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
129.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
337,89
Экономия при брони: -15,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Александрия, ул. Усика Григория, 45
137.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
138.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma