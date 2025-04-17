Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,10
Экономия при брони: -9,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,40
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
129.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
435,10
Экономия при брони: -66,12 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Ромны, ул. Соборная, 6
174.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
394,36
Экономия при брони: -20,34 грн
Аптека шар@
Ромны, ул. Соборная, 13/2
174.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
332,52
Экономия при брони: -21,18 грн
Бажаемо здоровья
Ромны, ул. Руденко, 15/5
174.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Ромны, ул. Руденко, 23
174.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
334,24
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека низких цен
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
194.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
384,53
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека низких цен
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
203.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
331,54
Экономия при брони: -17,22 грн
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
205.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
336,50
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Киевская, 39
229.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
333,04
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
360,40
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Университетская, 29
233.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
320,66
Экономия при брони: -21,27 грн
Аптека копейка
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
234.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
338,93
Экономия при брони: -16,65 грн