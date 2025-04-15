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Артифлекс Ультра (Artiflex Ultra)

Артифлекс Ультра (Artiflex Ultra)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 132 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
348,66 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
362,00
Экономия при брони: -35,60 грн
326,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,40
Экономия при брони: -59,00 грн
326,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
379,10
Экономия при брони: -52,70 грн
326,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
338,50
Экономия при брони: -12,10 грн
326,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
379,10
Экономия при брони: -52,70 грн
326,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
312,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
379,10
Экономия при брони: -52,70 грн
326,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
338,20
Экономия при брони: -11,80 грн
326,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
338,50
Экономия при брони: -12,10 грн
326,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
333,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
338,20
Экономия при брони: -11,80 грн
326,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
362,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,40
Экономия при брони: -59,00 грн
326,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Артифлекс Ультра капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
385,50 грн
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