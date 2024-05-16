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Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл, №10 - Харьков (230221) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), флакон (2)
3427,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: флакон (9)
3386,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), флакон (2)
3935,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
3784,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: флакон (8)
3403,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: флакон (8)
3057,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: флакон (9)
3529,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: флакон (3)
3251,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: раствор для инфузий (7)
3487,37
Экономия: -368,74 грн
3118,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: флакон (8)
3372,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: флакон (6)
3666,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
3340,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: флакон (9)
3458,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: флакон (9)
3481,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
3837,20
Экономия: -434,40 грн
3402,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: флакон (3)
3442,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: флакон (2)
3456,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1), флакон (4)
3490,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (1), флакон (6)
3634,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
3368,40 грн