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Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (230221) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
3618,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
3618,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
3471,99
Экономия: -119,94 грн
3352,05 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: флакон (1)
3316,50
Экономия: -135,30 грн
3181,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор для инфузий (4)
3521,02
Экономия: -419,96 грн
3101,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
3618,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
3618,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
3618,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
3618,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
3618,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
3618,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
3618,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: раствор для инфузий (5)
3417,99
Экономия: -65,94 грн
3352,05 грн