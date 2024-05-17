Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций 1 мл ампулы в блистере, №10 - Одесса (866111) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Всего: упаковка (1), ампулы в блистере (8)
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Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, ул. Сегедская, 14
В других городах:
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
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Всего: упаковка (1)
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Раздельная, ул. Ярослава Мудрого, 3-Г
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Всего: ампулы в блистере (4)
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Арциз, ул. Счастливая, 45-А
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Подольск, просп. Победы, 30/47
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Всего: ампулы в блистере (3)
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Умань, ул. Мазепы, 3
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Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
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Всего: ампулы в блистере (8)
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Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 12 мин
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
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Всего: упаковка (1), ампулы в блистере (5)
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Винница, ул. Ващука Николая, 14
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 21
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Всего: ампулы в блистере (7)
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Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 42 мин
Андреевка, ул. Центральная, 4
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Всего: упаковка (1), ампулы в блистере (5)
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Конотоп, ул. Клубная, 111
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 12 мин
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Аптека твоей родини
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Харьков, ул. Золочевская, 27
Авк фарм
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Всего: упаковка (1)
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Ровно, ул. Шевченко, 18
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Всего: ампулы в блистере (3)
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5