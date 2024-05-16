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Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций 1 мл ампулы в блистере, №10 - Харьков (866111) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
130,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: ампулы в блистере (3)
130,06 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
146,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (2)
149,50 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
155,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
130,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ильинская, 1
Всего: упаковка (1)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (2)
130,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (1)
130,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (2)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
Всего: упаковка (1), ампулы в блистере (5)
130,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Шостка, ул. Черниговская, 9
Всего: ампулы в блистере (1)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: ампулы в блистере (8)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
Всего: упаковка (2)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
Всего: ампулы в блистере (7)
130,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Мазепы, 3
Всего: ампулы в блистере (3)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1), ампулы в блистере (8)
140,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
Всего: упаковка (1), ампулы в блистере (5)
137,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (2)
130,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всего: упаковка (1)
130,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: ампулы в блистере (4)
137,90 грн