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Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10 - Запорожье (174138) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
140,50 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
170,00
Экономия: -42,00 грн
128,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), ампула (3)
158,69
Экономия: -19,33 грн
139,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
159,73
Экономия: -22,56 грн
137,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
163,99
Экономия: -31,35 грн
132,64 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
170,00
Экономия: -42,00 грн
128,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
140,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
148,99
Экономия: -16,35 грн
132,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), ампула (6)
157,93
Экономия: -18,96 грн
138,97 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
140,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5), ампула (5)
157,70
Экономия: -37,69 грн
120,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), ампула (8)
156,87
Экономия: -36,74 грн
120,13 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
140,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3), ампула (8)
158,88
Экономия: -15,43 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), ампула (8)
159,11
Экономия: -20,31 грн
138,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5), ампула (5)
156,90
Экономия: -13,45 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2), ампула (7)
160,56
Экономия: -14,67 грн
145,89 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
140,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3), ампула (2)
159,46
Экономия: -20,26 грн
139,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
140,50 грн