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Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10 - Одесса (174138) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3), ампула (6)
155,53
Экономия: -12,08 грн
143,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), ампула (7)
158,61
Экономия: -21,40 грн
137,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
147,84
Экономия: -4,39 грн
143,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
140,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
140,50 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
148,79
Экономия: -5,34 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 12 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3), ампула (4)
160,97
Экономия: -23,40 грн
137,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: экстракт жидкий для инъекций (4)
155,50
Экономия: -22,86 грн
132,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6)
156,56
Экономия: -17,83 грн
138,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3), ампула (4)
155,56
Экономия: -20,50 грн
135,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), ампула (7)
160,60
Экономия: -43,88 грн
116,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), ампула (6)
146,56
Экономия: -11,30 грн
135,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: экстракт жидкий для инъекций (1)
153,99
Экономия: -21,33 грн
132,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (12)
159,02
Экономия: -23,76 грн
135,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (4), ампула (8)
160,71
Экономия: -44,41 грн
116,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2), ампула (5)
158,04
Экономия: -22,78 грн
135,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -14,84 грн
132,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (4), ампула (4)
160,80
Экономия: -25,86 грн
134,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
140,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (12)
157,58
Экономия: -22,40 грн
135,18 грн