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Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10 - Харьков (174138) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3), ампула (4)
159,03
Экономия: -21,72 грн
137,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5), ампула (5)
156,72
Экономия: -17,94 грн
138,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
140,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), ампула (8)
157,93
Экономия: -18,83 грн
139,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4), ампула (8)
158,13
Экономия: -21,48 грн
136,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), ампула (3)
159,20
Экономия: -15,75 грн
143,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (4), ампула (7)
158,22
Экономия: -14,77 грн
143,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
152,54
Экономия: -9,09 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
150,33
Экономия: -6,88 грн
143,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
158,19
Экономия: -18,93 грн
139,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
154,29
Экономия: -15,50 грн
138,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
140,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4), ампула (4)
159,09
Экономия: -15,64 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (4)
156,12
Экономия: -12,67 грн
143,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (3)
154,51
Экономия: -11,06 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2), ампула (4)
158,78
Экономия: -19,76 грн
139,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2), ампула (1)
153,69
Экономия: -10,24 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (11)
157,90
Экономия: -20,09 грн
137,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
147,77
Экономия: -9,96 грн
137,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
140,60 грн