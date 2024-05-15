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Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (174138) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6), ампула (3)
160,39
Экономия: -21,35 грн
139,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
157,21
Экономия: -18,17 грн
139,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
161,60
Экономия: -22,06 грн
139,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), ампула (2)
153,11
Экономия: -34,87 грн
118,24 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), ампула (1)
144,96
Экономия: -1,51 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
161,16
Экономия: -22,38 грн
138,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
140,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
157,69
Экономия: -18,98 грн
138,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), ампула (8)
157,09
Экономия: -38,85 грн
118,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3), ампула (8)
159,02
Экономия: -40,54 грн
118,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3), ампула (3)
159,44
Экономия: -25,10 грн
134,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (6)
159,62
Экономия: -25,28 грн
134,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3), ампула (1)
154,59
Экономия: -15,24 грн
139,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2), ампула (7)
160,35
Экономия: -41,87 грн
118,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
161,31
Экономия: -42,69 грн
118,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2), ампула (6)
161,22
Экономия: -21,85 грн
139,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3), ампула (1)
152,63
Экономия: -18,11 грн
134,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (8), ампула (9)
158,07
Экономия: -23,55 грн
134,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
158,41
Экономия: -19,37 грн
139,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
161,54
Экономия: -22,50 грн
139,04 грн