Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОЧИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИЦефалоспорины третьего поколенияЦефтриаксонАлвобакЦены в аптеках

Алвобак порошок для раствора для инъекций 1 г флакон, №1 - Запорожье (230220) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
203,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (40)
205,53
Экономия: -27,53 грн
178,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
202,18
Экономия: -25,56 грн
176,62 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
203,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
210,99
Экономия: -18,85 грн
192,14 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (8)
205,53
Экономия: -27,53 грн
178,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
203,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
217,99
Экономия: -25,85 грн
192,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
203,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
203,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (19)
203,22
Экономия: -26,69 грн
176,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
203,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
207,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
220,77
Экономия: -42,77 грн
178,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
203,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
209,48
Экономия: -23,80 грн
185,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
203,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
203,50 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
203,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
203,50 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом