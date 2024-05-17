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Алвобак порошок для раствора для инъекций 1 г флакон, №1 - Одесса (230220) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
204,87
Экономия: -8,50 грн
196,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
203,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
219,00
Экономия: -17,48 грн
201,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
203,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
203,50 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
207,98
Экономия: -10,19 грн
197,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 12 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
203,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
203,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
203,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
203,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
203,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
214,99
Экономия: -15,05 грн
199,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
203,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
203,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
220,31
Экономия: -18,78 грн
201,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
218,74
Экономия: -18,80 грн
199,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
216,99
Экономия: -24,85 грн
192,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
203,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
203,50 грн