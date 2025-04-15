Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1462,28 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1472,55 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1503,43 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1441,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1465,31
Экономия при брони: -56,09 грн
1409,22 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1573,78
Экономия при брони: -60,24 грн
1513,54 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1609,11
Экономия при брони: -111,88 грн
1497,23 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1590,26
Экономия при брони: -72,34 грн
1517,92 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1400,30 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1579,70
Экономия при брони: -181,30 грн
1398,40 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1504,00
Экономия при брони: -76,10 грн
1427,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1512,00
Экономия при брони: -219,00 грн
1293,00 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1525,84
Экономия при брони: -180,04 грн
1345,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1448,22 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1457,34 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1393,20 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1479,55 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1398,40 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1427,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1452,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1427,75
Экономия при брони: -59,38 грн
1368,37 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1527,07
Экономия при брони: -66,99 грн
1460,08 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1396,60 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1398,40 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1427,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1303,00 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1347,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1559,36
Экономия при брони: -112,32 грн
1447,04 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
789,15
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1529,58
Экономия при брони: -54,28 грн
1475,30 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1573,10
Экономия при брони: -60,71 грн
1512,39 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1207,06
Экономия при брони: -71,11 грн
1135,95 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1469,65
Экономия при брони: -67,85 грн
1401,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1346,14 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1405,08 грн