Винница (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1563,89
Экономия при брони: -106,80 грн
1457,09 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1551,73
Экономия при брони: -89,39 грн
1462,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1433,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1419,70 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1492,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1244,65
Экономия при брони: -91,86 грн
1152,79 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1615,61
Экономия при брони: -114,68 грн
1500,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1396,68 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1481,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1419,70 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1504,00
Экономия при брони: -12,00 грн
1492,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1399,22 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1481,79 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1579,70
Экономия при брони: -160,00 грн
1419,70 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1492,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1419,70 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1492,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1458,80
Экономия при брони: -97,12 грн
1361,68 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1674,45
Экономия при брони: -228,61 грн
1445,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1537,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1470,16
Экономия при брони: -105,82 грн
1364,34 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1592,31
Экономия при брони: -109,64 грн
1482,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1393,50 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1481,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1419,70 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1497,10
Экономия при брони: -5,10 грн
1492,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1547,07
Экономия при брони: -71,19 грн
1475,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1029,53
Экономия при брони: -45,56 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1549,62
Экономия при брони: -68,57 грн
1481,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1514,40
Экономия при брони: -22,40 грн
1492,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1523,85
Экономия при брони: -95,69 грн
1428,16 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1632,51
Экономия при брони: -164,00 грн
1468,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1477,79
Экономия при брони: -49,70 грн
1428,09 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1570,83
Экономия при брони: -105,93 грн
1464,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1419,70 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1492,00 грн