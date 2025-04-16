Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
728,70
Экономия при брони: -38,65 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1564,77
Экономия при брони: -94,28 грн
1470,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1286,46 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1452,36 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1487,12 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1518,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1620,59
Экономия при брони: -77,91 грн
1542,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1392,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1201,34
Экономия при брони: -61,33 грн
1140,00 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1473,19
Экономия при брони: -75,21 грн
1397,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1469,93
Экономия при брони: -85,41 грн
1384,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1108,31 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1368,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
933,37
Экономия при брони: -39,51 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1477,20
Экономия при брони: -62,53 грн
1414,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1579,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1362,15
Экономия при брони: -69,24 грн
1292,91 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1207,45
Экономия при брони: -60,36 грн
1147,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1465,90
Экономия при брони: -97,40 грн
1368,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1374,23
Экономия при брони: -70,53 грн
1303,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1370,11
Экономия при брони: -75,12 грн
1294,99 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1645,38
Экономия при брони: -200,27 грн
1445,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1398,20
Экономия при брони: -67,70 грн
1330,50 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1368,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1425,47
Экономия при брони: -75,69 грн
1349,78 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1410,85 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1487,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1388,60
Экономия при брони: -58,10 грн
1330,50 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1368,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1470,06
Экономия при брони: -75,58 грн
1394,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1510,53
Экономия при брони: -57,26 грн
1453,27 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1577,81
Экономия при брони: -77,03 грн
1500,78 грн