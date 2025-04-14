Днепр (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1581,14
Экономия при брони: -99,56 грн
1481,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1634,04
Экономия при брони: -118,51 грн
1515,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1470,19
Экономия при брони: -106,57 грн
1363,62 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1485,96
Экономия при брони: -105,75 грн
1380,21 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1374,00 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1523,90
Экономия при брони: -130,70 грн
1393,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1398,20
Экономия при брони: -24,20 грн
1374,00 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1497,10
Экономия при брони: -103,90 грн
1393,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1478,31
Экономия при брони: -62,30 грн
1416,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1469,46
Экономия при брони: -89,69 грн
1379,77 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1242,06
Экономия при брони: -75,81 грн
1166,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1588,80
Экономия при брони: -214,80 грн
1374,00 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1493,50
Экономия при брони: -100,30 грн
1393,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1425,05
Экономия при брони: -49,12 грн
1375,93 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1559,76
Экономия при брони: -82,31 грн
1477,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1539,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1540,18
Экономия при брони: -80,29 грн
1459,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1475,41
Экономия при брони: -74,13 грн
1401,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1442,37
Экономия при брони: -54,41 грн
1387,96 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1449,85
Экономия при брони: -54,69 грн
1395,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1614,69
Экономия при брони: -85,92 грн
1528,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1403,39 грн
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1486,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1440,02
Экономия при брони: -46,14 грн
1393,88 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1461,50
Экономия при брони: -46,83 грн
1414,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1472,47
Экономия при брони: -71,19 грн
1401,28 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1611,60
Экономия при брони: -77,91 грн
1533,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1381,97
Экономия при брони: -64,18 грн
1317,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1490,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Прадакса® капсулы твердые 110 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1406,33
Экономия при брони: -91,08 грн
1315,25 грн
Прадакса® капсулы твердые 150 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
1469,67
Экономия при брони: -89,10 грн
1380,57 грн