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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблоко, №1 - Киев (111370) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (9)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (15)
57,20
Экономия: -15,10 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (15)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (9)
59,00
Экономия: -16,20 грн
42,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (5)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (5)
45,50
Экономия: -11,03 грн
34,47 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (4)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (6)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
56,50
Экономия: -13,70 грн
42,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (8)
45,56
Экономия: -6,06 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (9)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (13)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
47,34
Экономия: -7,79 грн
39,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (3)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (9)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (7)
47,60
Экономия: -5,50 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (7)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (5)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн