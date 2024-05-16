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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г черная смородина, №1 - Львов (111369) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
39,50
Экономия: -4,97 грн
34,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
31,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
46,41
Экономия: -6,85 грн
39,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (9)
46,70
Экономия: -4,30 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (19)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (16)
57,80
Экономия: -15,40 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (6)
47,80
Экономия: -5,40 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (3)
31,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:30
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (4)
50,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (2)
50,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (8)
47,94
Экономия: -6,63 грн
41,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (12)
37,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (14)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (7)
37,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (12)
57,60
Экономия: -15,20 грн
42,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (3)
50,53
Экономия: -7,14 грн
43,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (8)
43,21
Экономия: -0,53 грн
42,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -14,90 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
31,64 грн