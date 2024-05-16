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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г черная смородина, №1 - Киев (111369) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеке
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (5)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (12)
37,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
59,00
Экономия: -15,75 грн
43,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
43,50
Экономия: -10,56 грн
32,94 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (16)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (5)
35,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (6)
31,62 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (9)
57,60
Экономия: -15,20 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (10)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (3)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (9)
42,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (7)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (11)
38,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (12)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (5)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (6)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (4)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (7)
47,30
Экономия: -4,90 грн
42,40 грн