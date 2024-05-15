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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г черная смородина, №1 - Харьков (111369) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
47,30
Экономия: -4,90 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (5)
57,30
Экономия: -14,90 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
31,64 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (7)
31,64 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (4)
37,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (3)
47,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (11)
45,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (4)
37,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
37,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (2)
37,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (11)
31,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
Всего: упаковка (10)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (3)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (8)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (6)
31,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
Всего: упаковка (5)
37,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (8)
31,64 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (10)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (9)
31,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (2)
33,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (12)
37,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (11)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (7)
37,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (8)
31,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (7)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (6)
31,64 грн