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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г фрукты, №1 - Львов (111368) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
39,50
Экономия: -4,97 грн
34,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (9)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (4)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (9)
31,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5)
43,77
Экономия: -4,27 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (16)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
31,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (6)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
48,10
Экономия: -8,10 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (8)
31,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:30
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (8)
50,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (7)
47,79
Экономия: -6,60 грн
41,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (8)
31,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (12)
38,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (14)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (6)
48,10
Экономия: -5,70 грн
42,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
45,90
Экономия: -6,49 грн
39,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (6)
44,84
Экономия: -0,40 грн
44,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (12)
38,14 грн