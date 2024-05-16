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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г фрукты, №1 - Киев (111368) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеке
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (12)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (11)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
59,00
Экономия: -16,58 грн
42,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
51,00
Экономия: -11,53 грн
39,47 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (11)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (5)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
36,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (8)
31,64 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -13,58 грн
42,42 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (5)
61,60
Экономия: -14,92 грн
46,68 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (12)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (12)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
31,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (4)
31,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
48,10
Экономия: -8,10 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (5)
35,68 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (8)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (7)
31,50 грн