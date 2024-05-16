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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Львов (111366) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (10)
31,64 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (5)
50,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (11)
31,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (4)
31,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (16)
56,50
Экономия: -16,50 грн
40,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (10)
50,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (11)
31,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (13)
57,30
Экономия: -17,30 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (5)
48,50
Экономия: -8,50 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (11)
37,69 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:30
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (12)
50,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (10)
50,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (9)
47,79
Экономия: -6,60 грн
41,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (4)
31,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (11)
37,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (9)
31,64 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (11)
50,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (6)
50,35 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (5)
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
45,90
Экономия: -6,49 грн
39,41 грн