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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Киев (111366) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -16,50 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (7)
47,50
Экономия: -7,50 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (10)
31,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (8)
56,50
Экономия: -16,50 грн
40,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (5)
56,00
Экономия: -13,26 грн
42,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
31,64 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
43,50
Экономия: -10,30 грн
33,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (7)
43,50
Экономия: -10,30 грн
33,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (6)
56,50
Экономия: -16,50 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (5)
45,40
Экономия: -5,40 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (3)
35,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
31,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
52,60
Экономия: -12,79 грн
39,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (11)
47,50
Экономия: -7,50 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (11)
47,50
Экономия: -7,50 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (6)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
40,60
Экономия: -0,60 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (7)
42,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (9)
56,50
Экономия: -16,50 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (10)
31,93 грн