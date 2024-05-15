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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Днепр (Днепропетровск) (111366) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (13)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (5)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (12)
37,66 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
38,40 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
45,76
Экономия: -3,43 грн
42,33 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
47,30
Экономия: -7,30 грн
40,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (3)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (14)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -17,30 грн
40,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
53,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (3)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (4)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (13)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (14)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Подгородное, ул. Центральная, 48-А
Всего: упаковка (9)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 74
Всего: упаковка (9)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (6)
37,62 грн