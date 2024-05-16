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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г клубника, №1 - Киев (111365) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (8)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -14,90 грн
42,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (8)
60,80
Экономия: -17,59 грн
43,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
31,62 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
47,50
Экономия: -11,49 грн
36,01 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (4)
47,50
Экономия: -11,49 грн
36,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (4)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (11)
57,30
Экономия: -14,90 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (6)
35,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (10)
31,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
47,08
Экономия: -12,28 грн
34,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
57,00
Экономия: -13,83 грн
43,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (5)
45,72
Экономия: -11,10 грн
34,62 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (8)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (10)
46,90
Экономия: -4,50 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (9)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
47,80
Экономия: -5,40 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (10)
39,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (8)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн