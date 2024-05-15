Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовNATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМЦены в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г клубника, №1 - Днепр (Днепропетровск) (111365) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (10)
45,39
Экономия: -9,00 грн
36,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (12)
45,64
Экономия: -7,59 грн
38,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
43,54
Экономия: -6,38 грн
37,16 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (4)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (11)
38,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (2)
45,46
Экономия: -8,29 грн
37,17 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
38,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (5)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (13)
45,50
Экономия: -3,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (3)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (14)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (11)
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (3)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (5)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (13)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн