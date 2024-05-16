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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Киев (111364) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (14)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (11)
47,50
Экономия: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (9)
47,80
Экономия: -8,40 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (7)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (5)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (22)
47,10
Экономия: -7,70 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Кирпы Георгия, 5
Всего: упаковка (8)
47,50
Экономия: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: упаковка (18)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (12)
52,50
Экономия: -1,58 грн
50,92 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (10)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (10)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, наб. Русановская, 8
Всего: упаковка (4)
47,50
Экономия: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (5)
47,10
Экономия: -7,70 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (12)
47,50
Экономия: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (10)
47,10
Экономия: -7,70 грн
39,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
Всего: упаковка (15)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн