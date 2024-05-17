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Бетаргин® раствор для перорального применения контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Львов (225433) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
711,55 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
853,99
Экономия: -88,22 грн
765,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: контейнер стеклянный (8)
642,06 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
769,05
Экономия: -5,06 грн
763,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (16)
798,94
Экономия: -106,98 грн
691,96 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: раствор для перорального применения (11)
677,77 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
758,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: раствор для перорального применения (10)
711,55 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
860,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
702,59 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: раствор для перорального применения (13)
795,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
1030,70
Экономия: -326,70 грн
704,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
758,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
758,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
711,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
762,83
Экономия: -68,06 грн
694,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: контейнер стеклянный (11)
1030,70
Экономия: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
832,47
Экономия: -146,85 грн
685,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (3)
711,55 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
758,80 грн