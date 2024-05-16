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Бетаргин® раствор для перорального применения контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Харьков (225433) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (18)
819,39
Экономия: -127,08 грн
692,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (7)
812,68
Экономия: -132,81 грн
679,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (10)
988,50
Экономия: -284,50 грн
704,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (16)
944,50
Экономия: -220,10 грн
724,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
758,80 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор для перорального применения (8)
732,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (17)
825,22
Экономия: -134,18 грн
691,04 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: раствор для перорального применения (18)
760,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5), контейнер стеклянный (18)
847,18
Экономия: -160,36 грн
686,82 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
933,90
Экономия: -209,50 грн
724,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4), контейнер стеклянный (18)
880,34
Экономия: -192,46 грн
687,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (19)
857,10
Экономия: -184,13 грн
672,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (18)
838,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (16)
845,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
797,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (7)
813,97
Экономия: -133,40 грн
680,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
703,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
798,39
Экономия: -69,43 грн
728,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: контейнер стеклянный (2)
988,50
Экономия: -284,50 грн
704,00 грн